CPU超频已经无脑化了：点击就送免费性能

说到DIY，玩家们追求的主要目标就是将性能尽可能最大化，比如处理器的核心数、高频就是两个主要方向。当然了，买到手的CPU核心数量是一定的，不可能再改变，那就只有提升频率了，OC超频就是这么来的，自己动手超频像是捡便宜一样。

极限超频可以提升频率的地方很多，上LN2液氮简单粗暴，目前超频记录已经超过7GHz甚至8GHz了，是主流频率的2倍左右。

但是对一般玩家来说，极限超频不可行，门槛太高了，技术、资金要求都没可能，大家想的基本的也就是简单、低成本提升CPU性能即可，要求越少越好，能一键提升当然是更好了。

真的存在小白也能提升CPU性能的方法吗？还真有，不用液氮，不用懂复杂的电气知识，直接C位出道，成为CPU超频中的明星，这就是十代酷睿处理器行之有效的OC之道。

十代酷睿处理器频率加速技术升级：从芯片到睿频全面改良

十代酷睿处理器中旗舰酷睿i9-10900K从之前九代的8核16线程提升到了10核20线程，多核心已经可以满足大部分玩家的需要了，同时最高频率也提升到了5.3GHz，比上代i9-9900KS的5.0GHz增加了300MHz。

频率大涨跟十代酷睿的多项改进有关，首先是物理上的，十代酷睿K系列处理器将芯片做了打磨，降低了厚度，就给IHS散热顶盖、STIM钎焊散热材料留下了更大的空间，如上图所示，这样可以提高散热效率，提升高频率下的稳定性。

其次，十代酷睿处理器还支持Turbo Boost Max 3.0（睿频Max 3.0）及TVB（“Thermal Velocity Boost”，热速度加速）技术，两者都是提升CPU频率的技术，其中TVB可在TB Max 3.0技术上再进一步提升频率。

这两方面的改进使得十代酷睿可以运行在更高的频率上，所以在10核20线程的同时，频率最高还能跑到5.3GHz，这也是它成为游戏CPU中性能代表的关键。

对普通玩家来说，如果希望在不折腾超频的情况下，提升CPU性能，那么重点就抓到了——尽可能让CPU核心运行在高频率下，对酷睿i9-10900K来说，那就是运行在5.3GHz的核心越多、时间越长就越好。

CPU体质天生不同 睿频3.0找出C位核心

知道核心在哪了，下一步就是找到这些梦寐以求的C位核心，这就要牵涉到很多玩家提到的CPU体质问题了。

就像高速路上总有一些汽车可以跑的更快那样，随着CPU核心的增多，不同CPU核心的表现是不一样的，总有一些CPU内核可以跑到更高频率，这个差异就是体质，能跑的频率越高就说明体质越好。

找到好体质的CPU是需要一点运气的，不过Intel的睿频Max 3.0技术就可以找到一个处理器中最佳体质的CPU核心，它跟常见的睿频2.0技术是并行的，不是替代关系，能够在后者基础上进一步提升CPU频率。

睿频Max 3.0会根据多种情况来评估CPU核心，包括工作负载类型、核心数量、电流、功耗、温度等等，然后综合判断找出频率可以上到更高的CPU核心，让计算任务尽可能在这高频核心上运行，这样就能提高速度，节约时间了。

在十代酷睿处理器上，睿频Max 3.0找到的最佳体质CPU核心也是不固定的，找到2个核心是很常见的，比单一核心加速的效率更高。

如何找到C位CPU核心？小白也能一键上手

说完前面两个问题，最后的关键来了——怎么找到体质最好的CPU核心？这个过程也有很多门道，从CPU、HWinfo到Intel XTU在内的软件都可以做到，甚至用Windows任务管理也可以观察、测试。

如果说全能、强大的软件，那Intel官方的XTU超频软件肯定可以算是其中之一，这个软件可以测试、可以监控系统，还可以超频，当然也可以找到C位体质的CPU核心，如上图所示。

当然，XTU软件功能强大的同时意味着使用也稍微复杂一些，对一般玩家来说其实还可以更进一步简化，直接一键挑选C位体质核心，这时候就轮到EasyOC软件登场了。

EasyOC这个软件之前我们其实也介绍过了，这是Intel开发的一键超频软件，最新版中也支持了睿频Max 3.0，同时支持最新的十代酷睿，包括Core i9 10900K/KF，Core i7 10700K/KF，Core i5 10600K/KF系列，可以一键找到好体质CPU核心。

软件的界面很简洁，只有一个选择，点击”一键超频“就可以自动完成超频的工作。如果不想超频了，还可以点击一键恢复，让CPU恢复常态。

除了一键超频，最新的EasyOC也支持寻找C位核心的功能了，上图中显示6、7核心就是最强核心，可以选择让它们两个承担需要高主频的工作或游戏。

Easy OC软件的出现，让以往需要高深知识和动手能力才能完成的工作得以简化，极大地降低了超频的门槛，反正大部分需要的是超频后的性能提升，点击即送免费的性能提升，不论玩游戏或者设计工作都能提高效率。

当然，不超频的话，比如非K系列的十代酷睿，EasyOC还可以用来寻找睿频3.0中的高体质核心，一目了然看出C位之星，无需复杂的验证过程了。

总之，EasyOC就是这样一款简单而又强大的平民超频软件，不需要考虑复杂的设置，也不需懂很多超频知识，但它已经集成了Intel核心的超频技术，可以直接一键OC/一键恢复，想怎么用就怎么用。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：CPU超频已经无脑化了：点击就送免费性能http://news.zol.com.cn/750/7508316.html