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    要求员工抵押房产、终身服务 椰树回应：这是硬性规定

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    椰树，一个30多年来专注椰汁生产的公司现在又上媒体头条了，这次不是因为椰汁的包装，而是员工招聘规定，公司要求员工抵押房产以便终身为椰树服务。

    据海南直聘微信公众号8月19日发布的文章，中国饮料十强企业椰树集团有限公司发布招聘信息，“椰树培养职业经理学校”公开招生，承诺总经理有百万年薪、有别墅奖、有分红股奖、有海景房奖。

    这么丰厚的待遇背后，椰树集团也提出了苛刻的招聘条件，不仅要求能力，关键是应聘者要作出两个承诺：

    要求员工抵押房产、终身服务 椰树集团回应：这是硬性规定

    首先，应聘者要承诺“忠诚不谋私，顾事业不顾家”，其次应聘者需承诺终身在“椰树”服务。

    为了保证上面这两点，应聘者要写承诺书，承诺以房产作抵押，离开“椰树”以房产偿还。

    之所以这么要求以房产作抵押，是防止将“椰树”作为跳板、作为“镀金”、学到经验后跳槽。 不过这篇文章今天已经被发布者海南直聘删除。

    要求员工抵押房产、终身服务 椰树集团回应：这是硬性规定

    这篇招聘广告发布之后，今天引发了网络热议，随后椰树集团在采访中也做了回应，确认了招生简章是真实的，需要考核合格才能招生。

    另外一位人事部工作人员表示，抵押房产、签承诺书是硬性条件，这是集团的决定。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：要求员工抵押房产、终身服务 椰树回应：这是硬性规定http://news.zol.com.cn/750/7508313.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508313.html report 892 椰树，一个30多年来专注椰汁生产的公司现在又上媒体头条了，这次不是因为椰汁的包装，而是员工招聘规定，公司要求员工抵押房产以便终身为椰树服务。据海南直聘微信公众号8月19日发布的文章，中国饮料十强企业椰树集团有限公司发布招聘信息，“椰树培养职业经理学校”公开...
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