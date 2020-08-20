苹果总市值突破2万亿美元 华尔街疯狂称其仍被低估

昨日晚间，苹果总市值突破2万亿美元，股价再创历史新高。距离实现苹果总市值突破2万亿美元这个宏伟目标，2018年8月市值突破1万亿美元仅用时两年。华尔街为之疯狂，称苹果总市值突破2万亿美元后仍被低估。



苹果总市值突破2万亿美元

苹果总市值突破2万亿美元的上月末，苹果公司发布了截止6月底的2020财年三季报业绩，第三财季营收为596.85亿美元，比去年同期538.09亿美元增长11%，净利润为112.53亿元，同比增长12%。

苹果公司财报遇喜，当日直接推升苹果公司股票跳涨10%+，再度创历史新高，这份超出市场预期的财报也成为推升苹果总市值突破2万亿美元的催化剂。

华尔街分析师认为，苹果总市值突破2万亿美元后仍被低估：苹果公司高速增长的服务业务以及即将推出的首款5G iPhone将成为相互推动的两个核心驱动力，为苹果公司带来源源不断的新收入。理论上，这家科技巨头的股价会随着利润提升而不断上涨。

苹果总市值突破2万亿美元，苹果公司成为美股历史上第一家总市值超过2万亿美元的上市公司。亚马逊、微软公司分别以1.64万亿美元、1.59万亿美元列位其后。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果总市值突破2万亿美元 华尔街疯狂称其仍被低估http://news.zol.com.cn/750/7508294.html