充电20分钟能跑480公里！充电最快电动汽车诞生

一直以来，电动汽车的充电速度，成为车主电动车主吐槽最多的地方所在。

要是电动车能够做到像燃油车一样，五分钟加完油就走，电动车的普及推广速度将会被大大加快。不过，在快充技术的不断发展下，这样的场景也有望到来。

8月20日，美国造车新势力Lucid Motors宣布，其即将推出的全电动轿车Lucid Air，将成为 “有史以来充电速度最快的电动汽车”。

这句话也不是说说而已，在其进行的Lucid Air的实车测试中，Air能够在20分钟充电时间内，最多可为车辆增加300英里（约合480公里）的续航里程。

这样的充电速度就连特斯拉也望尘莫及。据悉，Lucid Air使用了超高压快充，其充电电压高达900V，峰值充电功率超过300kW。作为对比，特斯拉目前最快的V3超级充电桩，其最大功率为250kW。

除此之外，Lucid Motors作为美国版的造车新势力，还被看作是特斯拉最强力的美国竞争对数。

在上周，Lucid Motors更是高调宣布，其旗下的Air车型的续航里程，达到了创纪录的517英里（约为830公里），远远超过了特斯拉“长跑能手”Model S长续航版车型。

在充电桩的布局方面，Lucid Motors公司选择与大众汽车的子公司Electrify America合作，将建立一个这样的快充网络。

同时，在家用充电桩上，Lucid公司也正在开发一款家用充电器，并声称其将成为“有史以来第一款提供双向充电的交流充电器”。

据此前Lucid官方发布的消息显示，Lucid的入门级Air车型，定价为6万美元，在扣除联邦税收见面之后，入门级Air的最终售价为5.25万美元（约合人民币36万元）。

这样的价格和特斯拉Model S高度接近，而在续航、充电等方面，都有不小优势的Lucid Air，能否撬动特斯拉称霸电动车市场的局面，我们只需拭目以待。

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