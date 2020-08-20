近日，全球首列由光电磁数字化导向的胶轮低地板列车正式发布，该车型在上海自贸试验区临港新片区展示。车辆设计采用3辆编组，总长30.5米，最高运行速度为每小时70公里，最大载客量为302人。



全球首列新能源无轨列车发布 时速70km/h



该列车为电力制动，采用大容量锂离子超级电容储能供电，运行线路无需要单独配置供电系统。列车运行以电磁标记为主，通过车载传感器读取道路铺设的磁钉编码信息，来获取车辆运行位置，由卫星导航等中枢控制系统自动反馈车辆行驶方向。



列车内部设计

相比有轨列车，该列车采用磁钉轨道，可在现有城市道路运行，相对成本更低。车辆自动化系统更先进准确，具有限速控制、障碍报警、车身姿态矫正等多种安全防护功能。



座椅设计

从公布的信息来看，该列车优化了现有主力交通工具的各项优点，为城市交通运输提供全新的解决方案。降低有轨列车成本，又在现有公交车辆提升了运载量，且更为环保和低成本运营，更适合目前城市发展的市郊交通运营和旅游交通运输方案中。

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