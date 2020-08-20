中关村在线消息：据悉，在昨日下午中兴通讯终端事业部总裁倪飞也公布了中兴 A20 5G，中兴官宣该手机全球首款屏下摄像手机。



中兴A20 5G外观亮相：正面无开孔+后置四摄+全球首款屏下摄像

从公布的图片中看，中兴A20 5G正面无任何开孔，仅有一块深灰色的屏幕，背部为竖排后置四摄方案，后摄下方为 “ZTE”Logo，“Axon”Logo 位于设备背部左下角，手机背部效果设计十分奇特。

根据之前了解到的中兴A20 5G手机硬件配置如下：

中兴A20 5G手机，配备了主频 2.4GHz 的 CPU 并辅以6GB/8GB/12GB RAM+64GB和128GB/256GB 存储方案。

中兴A20 5G手机，采用分辨率为2460×1080的6.92英寸OLED屏幕。

中兴A20 5G手机，采用6400+800+200+200万像素后置四摄方案，前摄为3200万像素。

中兴A20 5G手机，机身尺寸172.1×77.9×7.9mm，重量为198克。

中兴A20 5G手机，电池容量为4120mAh，目前有冷焰蓝，炫境白两种配色。【7508247】

（文中图片来自互联网）

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