小米史上最强旗舰明天发售！5299元

8月20日消息，小米10至尊纪念版将于8月21日上午10点再次发售，起售价5299元（8GB+128GB），有亮银版、透明版和陶瓷黑三种配色。

作为小米的首款超大杯旗舰，小米10至尊纪念版首发50W无线秒充。官方介绍，50W无线秒充仅需40分钟即可将4500mAh大电池充至100%，充电速度甚至超越了相同功率的有线充电。

据悉，小米10至尊纪念版采用了更直接的4:2单层级充电结构，可以有效降低充电过程中的能量损耗。通过优化充电链路上的通路架构，减少变压层级，能够有效减少能量损耗，提升整体的充电效率。

不仅如此，小米10至尊纪念版还斩获了DxOMark相机第一名，总成绩达到了130分。

它后置4800万AI四摄，具体包括4800万主摄、2000万超广角、4800万长焦+1200万人像镜头，其中主摄、长焦支持OIS光学防抖。

DxOMark评价，小米10至尊纪念版跻身排行榜中当之无愧的新科状元，它在广角和变焦部分的表现尤其令人印象深刻，对于那些希望在不影响图像质量的前提下使用尽可能大变焦范围的人来说，这是一款理想的选择。

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