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    realme X7系列新品即将登场 4500mAh+重184g+120Hz直屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，realme将在9月1日发布realme X7系列新品，该系列包含realme X7和realme X7 Pro两款。

    realme X7系列新品即将登场 4500mAh+重184g+120Hz直屏

    realme X7系列新品即将登场 4500mAh+重184g+120Hz直屏
    realme X7系列新品即将登场 4500mAh+重184g+120Hz直屏 

    此前有网友猜测，realme X7系列搭载高通骁龙765G处理器，对此realme社交媒体总监宋琪微博否认，并强调是旗舰处理器。

    微博博主@数码闲聊站爆料，realme X7 Pro搭载的可能是联发科天玑1000+旗舰芯片，这将是realme旗下第一款使用联发科5G旗舰处理器的手机

    realme X7 Pro采用了6.55英寸三星AMOLED柔性屏，刷新率为120Hz，分辨率为FHD+，前置3200万像素，后置6400万AI四摄，电池容量为4500mAh，支持65W超快闪充。

    realme副总裁徐起指出，realme X7系列使用的柔性屏相比传统OLED硬屏更“轻薄”，柔性屏的屏幕模组厚度可以降低30%左右。

    同时采用COP封装技术+柔性屏的组合可以将手机下巴做到更小，让机身更精美。

    此外，轻薄是realme X7 Pro的一大亮点，其机身厚度为8.5mm，重量只有184g。【7508238】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme X7系列新品即将登场 4500mAh+重184g+120Hz直屏 http://news.zol.com.cn/750/7508238.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508238.html report 826 中关村在线消息：近日据悉，realme将在9月1日发布realme X7系列新品，该系列包含realme X7和realme X7 Pro两款。realme X7系列新品即将登场 4500mAh+重184g+120Hz直屏 此前有网友猜测，realme X7系列搭载高通骁龙765G处理器，对此realme社交媒体总监宋琪微博否认，...
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