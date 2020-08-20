二手iPhone 8 Plus炒到3万元，别嫌贵还很抢手，都是为了玩这个

作为一个曾经的iPhone 8 Plus用户，两年前我的旧机器通过咸鱼买了3000元，我还很满足。但是看到这则二手iPhone 8 Plus炒到3万元的消息后，我整个人都不淡定了。您还别嫌贵，3万都有人抢着要，因为苹果下家《堡垒之夜》，而这些旧手机里安装了这一游戏。



二手iPhone 8 Plus炒到3万元

在这款手机在发售近3年时间之后，它的售价突然被炒到了4300美元（差不多3万元人民币）的高价，没想到还很抢手。同期发布的iPhone X手机的价格也被炒到了10000美元，大约高达7万元人民币，不过这样的价格就很少有人敢下手了。

《堡垒之夜》可能是很多苹果用户的痛。简单来说，《堡垒之夜》因为拒绝抽成遭苹果下架。苹果回应：违反应用商店规定，将停用Epic开发者账号，并且切断其iOS/Mac开发工具权限。

截至2020年6月，《堡垒之夜》拥有3.5亿注册用户，但苹果的行为将阻止玩家获得游戏更新。“由于iOS用户不能再更新游戏，他们无法与大多数其他玩家玩《堡垒之夜》。

很多玩家为了体验到这款游戏，纷纷在网上淘换一些安装了这款游戏的旧手机。到eBay粗略看一下被炒到高价的iPhone产品，基本上都包含了这样一个关键词“Fortnite installed”。被炒高价的产品一大特性就是安装有《堡垒之夜》。



堡垒之夜

因为在上个版本当中，Epic在《堡垒之夜》手游当中明确提供了直接向Epic支付的功能，绕开App Store以及Play Store的付费机制。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：二手iPhone 8 Plus炒到3万元，别嫌贵还很抢手，都是为了玩这个http://news.zol.com.cn/750/7508233.html