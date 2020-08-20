没有后悔药！苹果突然对iOS 13做调整 慎重升级

今天，苹果再次对iOS 13系统做出了调整，如果你还想降级，那么就要慎重了。

按照苹果最新的做法，今天他们停止了对 iOS 13.6的验证，这意味着用户无法再降级到该版本（目前只有iOS 13.6.1可以使用）。

停止签名意味着用户无法再从苹果的服务器上下载过时的操作系统，习惯上苹果在发布iOS新版本后会定期停止签署旧代码，以防止用户安装过去的iOS版本，这种做法可以让用户免受新威胁的影响，并确保设备运行最新的软件。

如果不出意外，这iOS 13.6.1将会是iOS 13的最后一次更新了，因为目前苹果的重心都放在了的iOS 14上，而它的正式版预计会在下月中下旬发布。

iOS 13.6.1这次更新了不少问题，比如 解决了一个可能导致不需要的系统数据文件在存储空间不足时不会自动删除的问题，并解决了一个热管理问题，该问题导致一些iPhone显示器呈现绿色色调。

目前，iOS和iPadOS 13.6.1更新可在所有符合条件的设备上通过"设置"应用在线更新，要访问更新，请点击"设置">"通用">"软件更新"。

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