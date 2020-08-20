无需检测！科学家一招即可鉴别出新冠肺炎和流感

8月19日，据外媒报道，英国东安格利亚大学的研究人员揭示了一种简单有效的方法，可以用来鉴别新冠肺炎患者和流感患者。

报道称，现在除了发热和持续的咳嗽外，嗅觉或味觉丧失也是英国国家医疗服务体系中列出的主要症状之一。但是感冒也能够引起嗅觉或味觉丧失，由于两种疾病造成的后果相差很大，因此必须找到一种区分的方法。

来自东安格利亚大学的研究人员现在揭示了一种简单有效的区分新冠肺炎和流感的关键方法。研究中对30名受试者进行了嗅觉和味觉测试，其中10人感染了新冠病毒，10人患重感冒，10人健康。

研究人员发现，嗅觉丧失的新冠肺炎患者一般不会出现鼻塞或流鼻涕，并且可以呼吸也较为顺畅，感冒患者一般都有此类症状。此外，嗅觉丧失的新冠肺炎患者无法分辨出苦味和甜味，但是感冒患者却能做到。

东安格利亚大学的卡尔·菲尔波特（Carl Philpott）教授说：“新冠肺炎患者确实有一些明显的症状与其他呼吸道疾病不同，而我们的研究发现了一种区分新冠肺炎患者和普通感冒或流感患者的方法。”

研究人员表示，如果你觉得自己失去了嗅觉或味觉，可以现在家里用大蒜、柠檬和咖啡等用浓烈的味道食物来测试。如果你觉得感染了新冠病毒，还是建议去医院进行检测。

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