特斯拉：车主提车假新闻！拼多多：对造谣者追责

一波未平一波又起！反转反转接着再反转。用来形容特斯拉与拼多多团购之间的争端，真是再合适不过了。

就在昨日，被特斯拉取消订单的武汉车主发声：在拼多多和宜买车的帮助下，自己已经提到了Model 3，而且已经上了车险。

紧接着，特斯拉官方发声，武汉车主所提的车辆，并非车主以家属名义购买，而是在上个月购买的车辆。武汉车主提车，是自导自演的假新闻，并且特斯拉对于这种恶意误导舆论的做法表示强烈愤慨。

但是对此，拼多多宜买车显然也有话要说。

8月19日晚间，针对特斯拉声明"武汉车主提车为假新闻"一说，宜买车发布官方声明，还原了协助武汉车主提车的全过程，并表示将保留对造谣者追究法律责任的权利。

同时宜买车在回应中出示了车主委托书表明，系受车主委托，确认使用其直系亲属的身份信息继续进行车辆交付。“车子是全新的，发票也是真的。”

宜买车还披露了更多购车细节，受车主委托。宜买车次日在长沙特斯拉门店订下了一台现车，于8月18日打款270,550元至特斯拉公司账号，并在当天下午完成提车，晚间运抵武汉，车主于当晚亲自完成签收。

宜买车还在声明中摆出了“实锤”，提供了购车发票、付款截图、提车地址等详细信息，车辆铭牌显示，该车制造于2020年8月，车辆全新。

显然与特斯拉声称的“车辆是在上个月购买”的说法明显不符。同时在此，对于到底是谁在自导自演制造假新闻，要先打上一个“？”。

对于此次提车的钱款，宜买车表示，由自己先行为武汉车主垫付，车主并未花费一分钱。待之前被特斯拉取消订单完成退款后，再完成冲抵。

而且，宜买车还特别提出了，对协助消费者订车交付过程中的所有动作承担法律责任。针对网上"拿到补贴是员工亲友"的谣言，宜买车澄清，经核实没有任何宜买车或拼多多员工或家属拿到此次补贴。

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