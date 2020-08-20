华为Mate 40 Pro曝光：屏幕无悬念了

8月20日消息，博主@数码闲聊站曝光了华为Mate 40 Pro盖板。

如图所示，Mate 40 Pro与P40 Pro同为双孔曲面屏设计。值得注意的是，P40 Pro为四曲满溢屏，屏幕四边均为曲面设计，尚不确定Mate 40 Pro是否为四曲满溢屏。

另外，根据Onleaks放出的渲染图，Mate 40 Pro背部镜头为奥利奥造型，共有四颗摄像头，闪光灯位于摄像头左侧。

核心配置上，Mate 40 Pro将搭载麒麟9000处理器，这是华为即将推出的新一代5G Soc，它基于5nm制程打造，性能、AI相比上一代有大幅提升。

之前华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020峰会上表示，Mate 40系列会搭载华为9000芯片，基于台积电5nm工艺打造，拥有更强大的AI能力和CPU、GPU速度。

值得注意的是，由于众所周知的原因，华为麒麟系列芯片将在9月15日以后无法制造，将成为绝版，而Mate 40系列手机也极有可能成为麒麟处理器的落脚点。

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