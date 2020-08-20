安培立功：NVIDIA数钱数到手软

NVIDIA公司今日公布了截止7月26日的2021财年第二财季的财报数据。当季，NVIDIA实现营收38.7亿美元，同比增加50%、环比增加26%。

Non-GAAP（非美国会计准则，下同）的净利润为13.66亿美元，同比大增79%、环比增加22%。毛利率66%，同比增加590个基点（一个基点是0.01%）。

黄仁勋表示，尽管疫情时间冲击了专业虚拟化和自动驾驶业务，但游戏、AI、云计算、工业自动化等业务依然强劲。

具体来说，数据中心业务营收17.5亿美元，同比增加167%；游戏业务营收16.5亿美元，同比增加26%，专业虚拟化业务营收2.03亿美元，同比下滑30%，自动驾驶业务营收1.11亿美元，同比下滑28%。

据悉，这是数据中心部门营收首次超越游戏业务。不过，分析师们认为，随着9月1日新一代安培GeForce显卡的推出，NVIDIA 2021财年下半年的增长动能依然可期。另外，虽然索尼、微软的新主机没有采用NVIDIA的GPU解决方案，但它们也会一定程度上强化PC用户升级显卡的积极性。

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