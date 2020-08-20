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    印度宣布研发出100%国产5G：对华为中兴开始下手！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    据印度媒体报道称，印度电信管理局（TRAI）主席R S Sharma表示，出于“战略性”的原因，印度必须加快通信设备的本土制造。Sharma告诉PTI，继印度成为手机制造大国后，对构成了敏感且具有重要战略意义的电信网络“中枢神经系统”的电信设备也必须如此。

    在中国设备在国际市场遇阻的背景下，当被问及重新推动电信行业的本土制造是否更为重要时，他表示：“当然了，这是肯定的，这很重要。从战略上讲，这是非常重要的。”

    虽然手机处于系统的边缘，但中枢神经系统也是极其重要和敏感的部分，因此这些设备必须在国内进行生产制造。“我们正在进行大规模的手机制造，并且已经尝到了成功的滋味。我相信，我们一定能够打造一个本土电信设备制造的生态系统，并且我们可以成为全球领导者。”Sharma说。

    之前，印度曾对外宣布，该国研发出100%国产5G，上述5G系统是由印度信实工业（Reliance Industries）董事长穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）的说法，一旦5G设备在印度得到证明，Jio Platforms可以将系统出口到国外，供全球运营商使用。

    报道中还提到，印度最近禁用了106款与中国有关的APP，理由是这些APP有损国家主权、完整和防御能力。此外，在印度政府要求其国电信有运营商BSNL不要使用任何中国设备后，BSNL取消了一项4G电信网络升级招标。

    印度首富公司研发5G设备：100%本土技术、未来要出口

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508218.html report 1049 据印度媒体报道称，印度电信管理局（TRAI）主席R S Sharma表示，出于“战略性”的原因，印度必须加快通信设备的本土制造。Sharma告诉PTI，继印度成为手机制造大国后，对构成了敏感且具有重要战略意义的电信网络“中枢神经系统”的电信设备也必须如此。在中国设备在国际市...
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