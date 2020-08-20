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    在Android11上Android Auto功能终于支持所有手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，谷歌更新了Android Auto的支持页面，介绍了Android Auto可以在哪些国家使用，以及使用Android Auto无线功能需要哪些设备。

    在Android11上Android Auto功能终于支持所有手机
    在Android11上Android Auto功能终于支持所有手机

    在两年前，谷歌实现了Android Auto的无线连接功能，手机不需要通过USB线即可连接到汽车，但到目前为止无线功能只在谷歌的Pixel手机和三星Galaxy手机上支持。

    现在，在通常描述哪些Android 10和Android Pie的手机是兼容的页面上，谷歌增加了一个新的说明，指出 “任何 Android 11.0”的智能手机都可以使用无线 Android Auto。

    这预示着只要手机更新到 Android 11，就能享受到用Android Auto无线连接到汽车的乐趣。

    但前提是，您的手机必须能够连接到5GHz WiFi网络，谷歌还特别指出，对于欧盟用户来说，即使使用 Android 11，您的手机可能仍然不兼容，因为欧盟对汽车使用5GHz有具体要求，在日本和俄罗斯等被禁止的国家的人们仍将无法使用无线Android Auto。【7508215】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：在Android11上Android Auto功能终于支持所有手机http://news.zol.com.cn/750/7508215.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508215.html report 823 中关村在线消息：近日据悉，谷歌更新了Android Auto的支持页面，介绍了Android Auto可以在哪些国家使用，以及使用Android Auto无线功能需要哪些设备。在Android11上Android Auto功能终于支持所有手机在两年前，谷歌实现了Android Auto的无线连接功能，手机不需要通过USB...
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