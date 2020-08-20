A股多只芯片股市值超千亿 2025年70%芯片自给自足

随着全齐资本市场的水涨船高，目前我国A股多只芯片股市值超千亿。据wind芯片指数显示，截止到7月底，今年芯片指数累计涨幅达49.46%。随着A股多只芯片股市值超千亿，也意味着大力发展半导体产业不仅获得国家政策支持，也在资本市场引起共鸣。



A股多只芯片股市值超千亿

A股多只芯片股市值超千亿，到底都是那些公司呢？据了解，7月份在科创板上市的中芯国际股票市值已超2000亿元，韦尔股份、闻泰科技等企业个股市值已超千亿元。

分析认为，支撑A股多只芯片股市值超千亿的，是2019年我国集成电路行业销售收入为7562.2亿元，而2020年我国集成电路行业销售收入有望突破9000亿元。

此外，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。

据中国海关数据统计，2019年我国芯片的进口金额为3040亿美元，远超排名第二的原油进口额。虽然整体芯片进口金额十分庞大，但是较2018年进口额却减少了80亿美元，同比下降2.6%。



近日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%，而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。

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