宜买车详述协助武汉“拒交门”车主提车全过程：将对造谣者追究法律责任

中关村在线消息：8月19日晚间，针对特斯拉声明“武汉车主提车为假新闻”一说，宜买车发布官方声明，还原了协助武汉车主提车的全过程，并表示将保留对造谣者追究法律责任的权利。

“车子是全新的，发票也是真的。”宜买车在回应中出示了车主委托书表明，系受车主委托，确认使用其直系亲属的身份信息继续进行车辆交付。

宜买车表示，受车主委托的次日即在特斯拉长沙门店确定了一台现车。于8月18日打款270550元至特斯拉公司账号，并在当天下午完成提车，晚间运抵武汉，车主于当晚亲自完成签收。宜买车在声明中详细提供了购车发票、付款截图、提车地址等详细信息，车辆铭牌显示，该车制造于2020年8月，车辆全新。

宜买车透露，整个过程中，经车主同意，他们为车主垫付了车款，待之前被特斯拉宣布取消的订单退款后，完成冲抵。

宜买车还表示，对协助消费者订车交付过程中的所有动作承担法律责任。针对网上“拿到补贴是员工亲友”的谣言，宜买车澄清，经核实没有任何宜买车或拼多多员工或家属拿到此次补贴。

“为了保护消费者隐私，我们未披露更多消费者信息。但我们注意到，消费者与特斯拉对话的片段出现在网络上，我们对这些以断章取义方式侵犯消费者隐私的拙劣行为表示强烈鄙视，并全力支持消费者维护自己的合法权益。”宜买车表示，保留对造谣者追究法律责任的权利，很多事情细节在法庭上反而能说得更清楚。

附宜买车声明全文：

宜买车：协助特斯拉“拒交门”武汉车主提车全过程

1，特斯拉称“武汉车主提车为假新闻”，是“拼多多、宜买车与武汉车主自导自演的闹剧”。是这样吗？

车子是全新的，发票也是真的。武汉这名车主之前的特斯拉官网上本人名字的订单遭遇“拒付门”，所以该车主后续委托我们使用其直系亲属的身份信息继续进行车辆交付。我们不知道特斯拉认为哪一点是假的？谁在真正遵循消费者的意愿，真正维护消费者的利益，在这几日风波当中，大家一目了然。





2，那你们是如何协助车主提到车的？

8月14日，特斯拉“拒付门”事件发生后，我们第一时间联系了车主，积极想办法落实车辆交付。8月14日上午，特斯拉工作人员曾明确告知车主，其个人信息在特斯拉后台已经备案，重新下单也不行。特斯拉工作人员说：“除非你用你太太的名义。”车主回复说：“我哪里有太太。”

我们与车主联系后，车主还是希望能尽快拿到车。经磋商，车主同意以其直系亲属名义来买车。次日，我们在特斯拉长沙门店确定了一台现车，于8月18日打款270550元至特斯拉公司账号，并在当天完成提车，运送至武汉，交于消费者手中。整个过程中，经消费者同意，我们为消费者垫付了车款。待之前被特斯拉宣布取消的订单退款后，完成冲抵。





3、网上涌现出大量营销号称这次拍下的车主是宜买车和拼多多的员工家属？





我们对协助消费者订车交付过程中的所有动作承担法律责任。经核实，没有任何宜买车或拼多多员工或家属拿到此次补贴。为了保护消费者隐私，我们未披露更多消费者的信息。但我们注意到，消费者与特斯拉对话的片段出现在网络上，我们对于这些以断章取义方式侵犯消费者隐私的拙劣行为表示强烈鄙视，并全力支持消费者维护自己的合法权益。我们也保留对造谣者追究法律责任的权利，很多事情细节在法庭上反而能说得更清楚。

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