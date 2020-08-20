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    自称“有史以来充电最快的电动汽车”Lucid Air

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，Lucid Motors公司声称，其即将推出的全电动轿车Lucid Air将成为 “有史以来充电速度最快的电动汽车”。

    自称“有史以来充电最快的电动汽车”Lucid Air
    自称“有史以来充电最快的电动汽车”Lucid Air

    Lucid Motors公司表示，Lucid Air将有能力以每分钟20英里的速度充电，这相当于在大约20分钟内充电300英里约480公里。

    Lucid Motors公司指出，这一极快的充电速度是通过使用900伏的充电器实现的，峰值充电速率超过300千瓦。

    Lucid 正在与大众汽车的子公司Electrify America合作，建立一个这样的快速充电器网络。这些充电器将使用联合充电系统标准的充电器，将在Electrify America的2000个公共充电站中的一些地方推广，不过具体数量和时间表还不得而知。

    Lucid Motors公司上周宣布Lucid Air的续航里程将达到创纪录的517英里约830公里，比目前续航里程最长的电动车特斯拉Model S Long Range Plus提升了 28%。

    Lucid 公司还在开发一款家用充电器，声称将成为 “有史以来第一款提供双向充电的交流充电器”，大多数电动汽车充电器是单向的，这预示着电力从电网流向车辆。

    Lucid Motors公司称其充电器将双向流动，因此是双向的，这将允许客户使用他们的 Lucid Air 为他们的家庭电器供电。

    据了解，Lucid这家加州的电动车初创公司成立于2007年，当时是作为电池制造商Atieva成立的，最初专注于成为电动车的供应商，但该公司最终在2016年改名为Lucid Motors，并将目光投向了制造豪华电动轿车。【7508106】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508106.html report 1198 中关村在线消息：近日据悉，Lucid Motors公司声称，其即将推出的全电动轿车Lucid Air将成为 “有史以来充电速度最快的电动汽车”。自称“有史以来充电最快的电动汽车”Lucid AirLucid Motors公司表示，Lucid Air将有能力以每分钟20英里的速度充电，这相当于在大约20分钟...
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