工信部下架8款APP：私自收集用户隐私仍是重灾区

今日工信部官方公众号发布消息称，对未按照规定完成整改的8款问题App进行下架处理。在工信部下架8款APP当中，网友熟悉的VISTA看天下、大角虫漫画等知名App也在其中。目前在华为应用市场、应用宝、苹果应用商店中，工信部下架的8款APP均无法搜索到。



工信部下架8款APP

工信部下架8款APP，此事件源自工信部在2020年7月24日向社会通报了58家存在侵害用户权益行为APP企业的名单，并要求这些APP在7月30日前完成整改。

被要求下架的8款应用软件包括：VISTA看天下、蓝舞者、39互联网医院、乐游、松果文档、大角虫漫画、宜搜漫画、一米工作。



工信部下架8款APP

工信部表示，截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有8款APP未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》（工信部信管〔2016〕407号）等法律和规范性文件要求，组织对上述APP进行下架。

工信部自2019年12月以来一共通报了5批侵权APP名单，工信部将APP侵害用户权益行为的所涉问题分为八大类，包括：强制用户使用定向推送功能、不给权限不让用、账号注销难、私自收集个人信息、私自共享给第三方、过度索取权限、超范围收集个人信息、频繁申请权限。其中，私自收集个人信息是出现最多的问题。

随着工信部下架8款APP，说明监管层对于私自收集用户敏感信息的管制趋于严厉。也希望可以通过此事件，唤醒民众对个人隐私保护的认知。

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