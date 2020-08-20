早报:苹果市值突破2万亿美元 英国即将批准无人驾驶汽车上路

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今年3月以来苹果股价上涨80% 市值一度突破2亿美元。

苹果市值突破2万亿美元





美国东部标准时间8月19日10点51，苹果公司股价上涨1.20%，达到467.78美元，市值一度超过2万亿美元，成为世界上首个突破2万亿市值的科技上市公司。

自今年3月以来，苹果股价已经上涨了80%，7月31日苹果对外公司2020年第三财季季报，催生此次股价再次上涨的行情。据机构监测数据显示，iPhone第二季度在中国市场的销量达到1300万部，同比增长62%。

英国将成为全球首个批准无人驾驶系统车辆正式上路的国家。

英国有望成为全球首个批准无人驾驶汽车上路的国家





英国政府表示，目前就无人驾驶系统汽车有关技术进行咨询，如若通过，英国将成为全球首个批准无人驾驶系统车辆正式上路的国家。预计在今年10 月27日就会有最终定论。此次咨询会议提出：被允许无人驾驶系统的车辆在英国高速公路行驶，时速不超过70 英里（约为时速112.7公里）。

通用汽车在科技展望日活动上公布将坚守中国市场，聚焦电气化与智能网联。

通用汽车将为凯迪拉克所有车型配备车联网





通用汽车宣布将在中国逐步推广 Super Cruise™超级智能驾驶系统，首先将为凯迪拉克、别克、雪佛兰品牌旗下几乎所有车型标配车联网功能。同时计划到2025年在全球电动车和自动驾驶领域投资 200亿美元以上，并且未来5年在中国市场上市的40%以上车型为新能源。

DJI 大疆创新将对旗下产品保修期统一延长至12个月。

大疆无人机核心部件保修期延长至12个月





DJI 大疆创新将对旗下产品保修期（除可拆卸式电池、零售配件、结构件外）统一延长至 12 个月。在保修期内，非人为因素导致的产品性能故障，可享受免费维修服务，而且12个月的保修期起始时间从用户收到商品当日起计算。本次延长保修期的产品包括大疆云台相机、视觉模块、动力系统、充电管家、电池等。

紫光国微积极加大物联网、5G等领域新型高端安全芯片的研发力度。

紫光国微上半年营收14.6 亿元，净利翻番





紫光国微发布2020年中业绩。报告期内，公司实现营业收入14.64亿元，同比增长 24.14%；其中净利润4.02亿元，同比增长108.47%。

上半年紫光国微智能安全芯片业务整体销量实现增长，旗下THD89成为国内首款通过国际SOGIS CC EAL6+安全认证的芯片产品，广泛应用在机读旅行证件、工业互联网标识等场景，目前海外市场保持稳定增长。

最后来看一条社会新闻，考生伪造清华录取通知书上热搜。

支付宝：蚂蚁链联合EMS可溯源高考录取通知书





广东雷州一考生伪造清华录取通知书，高考出成绩后谎称考了700多。其父亲拉条幅放鞭炮，杀牛邀请全村庆祝。但实际成绩为235分，最后因录取通知书上的错别字才发现录取通知是假的。

对此，支付宝官方微博评论，小朋友，录取通知书可不能随便造假，这次没考好，明年可以再加油！最后还调侃了下马老师“我有个姓马的同事就考了不止一次”。支付宝方面表示，通过蚂蚁链技术，可将录取通知书从招生办到邮递过程以及最后的投递环节，都有跟踪记录，信息互联互通实时共享可溯源。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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