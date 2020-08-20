近日黑龙江哈尔滨一件“小事”牵动了很多人的心，甚至让很多人出离愤怒。当地一名年迈老人无健康码遭公交司机拒载，又因为停车交涉耽误时间招致其他乘客不满，甚至恶语相加。事情虽小但背后牵扯的理却大，科技发展太快谁来考虑下老人，法理与人情谁更重？



老人无健康码遭公交司机拒载

整个事件回顾起来颇为令人寒心，老人无健康码遭公交司机拒载。面对无法出示健康码的老人拒不下车，公交司机称按照规定停车拒载。老人不下车引发停车举动引发车上多名乘客不满，纷纷愤怒谴责该名不愿下车的老人，那真是说什么的都有。

情急之下，老人想奋力抗争，却引发更多的吐槽和指责。有人说：“你白活这么大岁数”，还有人说：“这么多人指画你，你不难受？”。至于更多的人都是随声附和起哄：“下去吧！快点的吧！”。最后直到民警接警后赶来将老人带离，风波才得以平息。



老人无健康码遭公交司机拒载

事后，哈尔滨市交通运输局表示，扫码是严格执行上级关于防疫的措施。据悉，当地自3月下旬起就发布了相关通知，乘坐公交、地铁的市民需要出示健康码才可乘车。因此从法理上来讲，公交司机和公交公司的做法均无可指摘。

随即老人无健康码遭公交司机拒载登上热搜，引发全网关注。网络上人们一贯更同情弱势群体，与当时公交车上乘客的态度截然不同。如此之大反差也令人感到感慨万千，或许只有在不影响自身利益的情况下，我们才能如此“正义凛然”的敲着键盘。

当然，老人无健康码遭公交司机拒载的整个事件中，这位老者当事人做法也有欠妥之处。既然公交公司有明确的规定，便没有必要长时间纠缠，不仅影响了全车人的时间，而且还存在极大的安全隐患，对于疫情防控也有这负面的影响。



老人无健康码遭公交司机拒载

老人无健康码遭公交司机拒载，其实此前已经有很多人表示有此担忧，没想到这么快就在网上看到了真实的案例。乘车扫码是疫情防控所需，公交司机严格执行没有错。老年人身体机能退化没有手机的大有人在，疫情当下谁又来照顾这些弱势群体的出行问题？

其实老人无健康码遭公交司机拒载事件已经早有先例，不过针对老人等特殊人群无法出示健康码这一问题，当地媒体建议：提醒老年人不要出门。这显然是一种懒政的做法，因为无法管理便实施一刀切不建议老人出门，这样的建议纯属荒唐。

老人无健康码遭公交司机拒载，法理与人情孰更重？其实法律无外乎人情，老人不会使用建议工作人员协助扫码，何必闹的如此不堪。换位思考一下，谁没有老的时候呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：老人无健康码遭公交司机拒载，法理与人情孰更重？http://news.zol.com.cn/750/7508058.html