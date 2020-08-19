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    快讯：苹果市值突破两万亿 分析师称仍被低估

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    中关村在线消息：北京时间2020年8月19日晚，苹果公司盘中市值一度突破两万亿美元，股价再创历史新高。苹果市值突破两万亿，距2018年8月市值突破1万亿美元仅用时两年。

    快讯：苹果市值一度突破两万亿
    苹果市值一度突破两万亿

    上月末，苹果公司发布了截止6月底的2020财年三季报业绩，第三财季营收为596.85亿美元，比去年同期538.09亿美元增长11%，净利润为112.53亿元，同比增长12%。

    苹果公司财报遇喜，当日直接推升苹果公司股票跳涨10%+，再度创历史新高，这份超出市场预期的财报也成为推升苹果公司市值逼近2万亿美元的催化剂。

    华尔街分析师认为，苹果市值突破两万亿后仍被低估：苹果公司高速增长的服务业务以及即将推出的首款5G iPhone将成为相互推动的两个核心驱动力，为苹果公司带来源源不断的新收入。理论上，这家科技巨头的股价会随着利润提升而不断上涨。

    苹果盘中市值一度突破两万亿，苹果公司成为美股历史上第一家总市值超过2万亿美元的上市公司。亚马逊、微软公司分别以1.64万亿美元、1.59万亿美元列位其后。

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