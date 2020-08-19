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    松下预计再投1亿美元提高特斯拉电池产能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：郭云珍

    有消息称，松下计划提高特斯拉电池产能，预计投资超过1亿美元，用于扩展Gigafactory 1 电池工厂生产线。松下与特斯拉共同投资建造的Gigafactory 1电池工厂，位于美国内华达州，拥有13条生产线，松下主要负责工厂内部的电池生产。

    松下预计再投1亿美元提高特斯拉电池产能

    该厂在2013年正式投产，是目前世界上最大的电池工厂，产量为35GWh，可支持特斯拉 Model 3和能源产品的生产。

    由于特斯拉产量增加，该厂的产能已经无法保量供应特斯拉的电池需求。为此，松下与特斯拉双方已经讨论扩大工厂产能的相关事宜。

    今年6月份，特斯拉与松下签署一份为期三年的协议。涉及松下在内华达州Gigafactory 1超级工厂生产和供应动力电池。此外，协议还确定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款。

    此前因松下电池产能的不足，限制 Model 3的生产，导致两家公司之间的关系一度非常紧张。但随着 Gigafactory 1工厂的盈利，双方关系由此缓和。

    本文图片来自互联网

    （7507891）

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