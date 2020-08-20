五年后电动汽车必成主流 看完瞬间觉得燃油车不香

提起电动汽车，很多车主不免眉头一紧。尽管电动化和智能化是尽人皆知的未来趋势，但价格昂贵、充电麻烦、续航焦虑等一系列的现实问题让电动汽车成为很多车主心中的痛。我们不能以老眼光去看待发展的新事物，未来五年新购电动汽车将会比燃油车更划算。

不信？或许看完以下的深度分析，瞬间就会觉得燃油车不香了。



01 五年后电池成本大降

价格昂贵是阻碍电动汽车发展的首要难题，其中又以电池的成本最为关键。此前有媒体引用专业机构数据进行测算：一台10万元的电动汽车，电池成本高达4.4万元，电机电控成本为2万元，车体成本2.1万元，电池成本居高不下成为阻碍电动汽车发展的症结。



五年后动力电池成本大降

任何事物发展初期，必然会受到成本的牵制难以普及。但在最近举办的中国汽车蓝皮书论坛上，宁德时代的董事长曾毓群表示2025年新购电动汽车和燃油车的成本将会拉平。可见在未来的五年当中，电池技术不断优化和产量不断提升，续航提升成本下降成必然。

当阻碍电动汽车发展的最根本问题得以解决，或许我们也要重新审视电动汽车的未来了。

02 快充换电提升便利性

如何做到像燃油车那样，在五分钟内完成燃料填充，将成为电动汽车产业重点的研发方向，因为这在根本上制约了电动汽车日常使用的便利性。目前业界有两种发展思路，一则类似特斯拉的超级快充，充电5分钟续航120公里，还有就是蔚来的“三分钟换电”的电能服务。



换电快充各显其能

尽管特斯拉和蔚来的这两种方案仍存在一些弊端，但总体上未来仍会沿着这两条路继续优化。可以断言，电动汽车的发展等不起电池革命，就好像智能手机另辟蹊径发展超级快充弥补电池物理极性一样。五年时间不断优化，充电5分钟续航一礼拜或成为可能。



当技术一点点的进步和积累，我们最终扔掉了手机充电宝，电动汽车同理。

03 充电桩新基建正崛起

特斯拉的超级充电站和蔚来的换电站只能满足一部分用户的需求，想要彻底普及电动汽车的发展，必然要依托于家庭充电桩的普及。小区内的家庭充电桩不仅更灵活、便捷、便宜，关键用户可以利用夜间电网波谷进行充电，也是对全社会资源的一种合理运用。



充电桩定调新基建即将迎来大发展

只有当电动汽车越来越多，对于充电桩的需求逐渐演变成大多数人的需求时，充电桩进小区的难题才会从根本上出现逆转。可喜的是，如今充电桩已经纳入“新基建”范畴，截止今年7月全国充电桩累计134.1万台，同比增加27.6%，正在以双位数增速高速发展。

过去五年车桩比从8.8∶1迅速下降至3.1∶1，未来五年充电桩必将爆发。

04 电动汽车经济性凸显

所以，假如在五年后电动汽车的新购车成本和传统燃油车持平，并且充电和续航都不再是令人头疼的问题，你还会购买燃油车吗？相信到时候每个车主都会算一笔明白账，届时电动汽车的使用成本将会比燃油车便宜很多，自然会有更多的人选择并接受电动汽车。



电动汽车使用成本比燃油汽车低很多

同样每年行驶2万公里，主流燃油车汽油消耗在1.2万元左右，而耗电15千瓦的电动汽车按商业用电1元/度计算也才3000元左右，如果是家庭充电桩夜间波谷充电，那便宜的简直不像话。此外电动汽车因为没有发动机，结构相对更为简单，日后养护成本也更低。

电动汽车使用成本更低且更环保，届时我们再也没有理由去拒绝电动汽车了。

05 市场培育成熟待爆发

复盘近年来电动汽车销售数据不难看出端倪，2014年至2019年的高速增长可视为政策补贴的培育期。2019年补贴退潮外加2020年上半年疫情严重影响，两大致命打击仅仅带来小幅度销量受挫，足以说明电动汽车市场蕴含强大的内生力，疫情恢复就是爆发的开始。



特斯拉model 3月销过万台新势力崛起

乘联会数据显示，7月新能源车销量同比增长28.3%。受到下半年新能源汽车下乡政策及双积分压力，外加特斯拉月销过万辆新势力崛起，以及低价微型电动汽车众多亲民车型的发布，预计2020年下半年电动汽车销量将持续双位数高增长，并由此打开高增长的新周期。

以五年为一个节点，前五年培育，后五年爆发，2025年电动汽车革命到来。

06 结束语

以2025年为节点全球开启禁售燃油车浪潮，因此无论从政策、市场、需求，还是从技术、体验、价格等多个维度来看，五年后电动汽车必将取代传统燃油车成为当之无愧的主流。

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