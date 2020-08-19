普京专属座驾！俄罗斯版“劳斯莱斯”曝光：霸气十足

同一汽红旗一样，超豪华汽车品牌Aurus（阿鲁斯）在俄罗斯也有着非同寻常的身份，同时其也是普京的专属座驾。

近日，有外媒曝光了一组Aurus Komendant车型的最新谍照，作为Aurus品牌旗下首款SUV，新车采用了4.4T V8发动机+电机组成的动力系统。

从谍照来看，新车整体造型与劳斯莱斯库里南车型极为相似，大尺寸进气格栅内部采用竖条镀铬装饰进行点缀，配合上方正的前大灯以及厚重的前保险杠，气场十足。

细节上，新车配备了大面积金属光面的轮圈，显得非常稳重大气。双边共两出的矩形镀铬排气尾喉，也与库里南不谋而合。

参考此前曝光的内饰图片来看，Aurus Komendant配备了横向三联屏和双辐式多功能方向盘，整体配色以黑色为主，未来量产后也许有更多个性化配置供选。

动力部分，新车将搭载由保时捷参与研发的4.4T V8双涡轮增压发动机，最大功率606马力，峰值扭矩880牛·米，并配备一台最大功率47kW的电动车，匹配9AT变速箱四驱系统。

据悉，新车初期仅针对政府官员进行量产，有望于2021年亮相。

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