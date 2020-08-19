华为全新无线耳机发布：最大40dB降噪 全国首个A级认证

今天下午，华为在上海举办了一场发布会，带来了多款MateBook笔记本新品，同时还带来了一款颈挂式降噪耳机，将蓝牙耳机的降噪水平提升到了新高度。

华为FreeLace Pro无线耳机采用一体化3点稳固结构耳塞，高贴合度佩戴，隔音更出色。其支持双重主动降噪，最大降噪深度40dB，平均降噪深度25dB。它还获得了全国首个蓝牙耳机降噪A级认证。

除了降噪模式，华为FreeLace Pro无线耳机还提供了环境音透传模式，轻触即可聆听环境声音。

华为FreeLace Pro无线耳机采用配合14mm大动圈单元，高音婉转悠扬，低音澎湃有力。3麦克风通话降噪，自适应融合拾音系统，让面对面交谈或异地通话清晰畅通。

该耳机支持独特的USB-C闪连快充技术，让你随时随地可以用手机、平板、电脑给耳机充电，充电5分钟听歌5小时，满电最长连续播放音乐24小时。

外观设计方面，华为FreeLace Pro无线耳机具备轻巧时尚机身，提供曜石黑、云杉绿、晨曦白三种配色可选。

其售价599元，8月19日18:08开启预售，9月4日10:08正式开售。

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