杠上拼多多！特斯拉全球副总裁发声：全员行动朋友圈也转发

在今日凌晨，被特斯拉取消订单的拼多多团购Model 3武汉用户，对媒体表示，自己在拼多多和宜买车的帮助下，已经成功提到了车，并且也已上了车险。

可没多久，事情就出现了反转，一名“Jeff_哲”的自称特斯拉员工的微博用户发文，否认已经交付。

而且该微博被特斯拉对外事务副总裁陶琳转发，代表特斯拉官方表态。

显而易见，特斯拉与拼多多团购之间的瓜，还没有瓜熟蒂落，我们普通消费者还能接着吃一会。不过，持续发酵的舆论，却让特斯拉的高层坐不住了。

据媒体报道，特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤，8月17日晚间曾在内部作出指示，“称此事愈演愈烈破换了特斯拉的直营模式与价格体系，没有人能独善其身。”

同时，他还表示，特斯拉没有庞大的公关部门和预算费用，官方的声音需要每个人去传播。必须全员行动起来，转发朋友圈、参与留言和举报不实信息。

事实上，特斯拉虽然在国内买的如火如荼，但在广告宣传和产品营销方面的投入，却甚至还不如大多数国产汽车品牌。

这其中的主要原因之一就是，特斯拉凭借着领先的自动驾驶技术、电动车整车技术，博得了不少媒体、消费者的主动关注，因此也就不需要太多公关和营销方面的投入。

只不过，在应对此次与拼多多团购事件中，特斯拉的公关表现，网友对其褒贬不一。在特斯拉将这位武汉车主已经签过字，交过钱的订单，单方面取消之后。

特斯拉曾公开对外表示，这位车主可以选择去官网重新下单，或者对团购活动方发起诉讼。

看到特斯拉鼓励支持，武汉车主去起诉给其发放购车补贴的团购方，网友们也表示无语。

而当前，虽然武汉车主已经顺利提车，但拼多多与特斯拉之间的争议，还没有被一锤定音。因此，后续的事情会发展到何种地步，我们也将会保持关注。

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