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    华为轻薄本首上8核标压锐龙：1GB大文件2.5秒开

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    除了MateBook X轻薄本之外，华为还推出了新的MateBook 13/14 2020锐龙版，不止是升级到了最新的锐龙4000处理器，还首次在轻薄本上使用了AMD的标压处理器，生产力性能大幅提升。

    AMD锐龙标压处理器指的就是锐龙4000 H系列，TDP功耗可达35-45W，比U低功耗系列的15W性能更强大，这次最高可配锐龙7 4800H，8核16线程，基础频率2.9GHz，加速频率4.2GHz，全核加速4.1GHz，集成Vega 7 GPU，热设计功耗45W。

    华为MateBook 13/14用上AMD标压锐龙CPU：7nm 8核 1GB大文件2.5秒开

    使用标压处理器之后，MateBook 13/14 2020锐龙版的性能会比轻薄本大幅提升，1GB PPT文件启动只要2.5秒，LR批量修改7.5GB容量300张图片只要2.6秒，VS编译340万行代码也只要4分10秒。

    华为MateBook 13/14用上AMD标压锐龙CPU：7nm 8核 1GB大文件2.5秒开

    华为MateBook 13/14用上AMD标压锐龙CPU：7nm 8核 1GB大文件2.5秒开

    与标压处理器对应的是，MateBook 13/14 2020锐龙版的散热系统也升级了，厚度提升40%，叶片数量提升49%，散热效能大幅提升，可以让8核标压处理器持续输出40W性能。

    华为MateBook 13/14用上AMD标压锐龙CPU：7nm 8核 1GB大文件2.5秒开

    华为MateBook 13/14用上AMD标压锐龙CPU：7nm 8核 1GB大文件2.5秒开

    华为MateBook 13/14用上AMD标压锐龙CPU：7nm 8核 1GB大文件2.5秒开

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为轻薄本首上8核标压锐龙：1GB大文件2.5秒开http://news.zol.com.cn/750/7507385.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7507385.html report 688 除了MateBook X轻薄本之外，华为还推出了新的MateBook 13/14 2020锐龙版，不止是升级到了最新的锐龙4000处理器，还首次在轻薄本上使用了AMD的标压处理器，生产力性能大幅提升。AMD锐龙标压处理器指的就是锐龙4000 H系列，TDP功耗可达35-45W，比U低功耗系列的15W性能更强...
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