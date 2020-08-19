洪水中男子打游戏不肯撤离 网友：善待挂机队友

8月19日，据媒体报道，近日来四川受暴雨天气影响，江油的民警在对群众进行转移时，一男子由于正在打游戏不愿撤离，并表示不能卖队友。

报道称，由于四川江油受持续性暴雨天气影响，洪水太大把河堤冲垮了，考虑到附近民众的安全，当地政府就组织人员把地势低洼的民众撤离到安全地带。

结果在排查到一民众家时发现一男子正在打游戏，而面对民警的劝离该男子不以为然，表示“至少这一步不能卖队友”。经过民警反复教育宣传，才把他和其父亲一起撤离到安全地带。

对此，广大网友纷纷表示：

— 你永远不知道打游戏的时候，你队友在干什么。

— 迷惑行为大赏。

— 好队友倒是好队友，可命最重要。

— 对游戏玩家来说：神一样的队友。对救援来说：猪一样的队友。

— 你都不知道你的队友在经历什么。

— 善待挂机队友，他有可能被迫撤离

据悉，昨日四川省防汛抗旱指挥部研究决定启动I级防汛应急响应，这也是四川历史上首次启动I级防汛应急响应。

此前，四川II级应急响应只有5次，分别在2010年、2011年、2012年、2018年和今年，此次启动I级防汛应急响应，足可以说明当前严峻的防汛形势。

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