中关村在线消息：北京时间8月19日，近日印度媒体Business Standard发文表示，苹果公司正在积极的推动iPhone在印度的生产。目前，印度的工厂正在生产iPhone12，这批新机预计将会在2021年年中上市。



印度产iPhone12进展顺利 2021年中上市

据了解，今年新款iPhone SE也会在印度的工厂生产，这款iPhone12是第七款在印度生产的iPhone设备，这些产品包括iPhone 6s、iPhone 7、iPhone XR、旧款 iPhone SE和iPhone 11。不过，苹果何时将发布iPhone12目前还没有具体的时间。

此前据国外媒体MacRumors报道，近期知名爆料人Jon Prosser对外表示，苹果今年下半年的新品将会分为两次发布。其中，iPhone12预计将在今年10月正式发布，同时iPad和Apple Watch新品将在9月7日发布。

Apple Watch Series 6和新款iPad将通过新闻稿的形式来公开。苹果选择将这两款产品在iPhone12之前推出其实让大多数人都有些意外。不过，由于现在iPhone12的发布时间开始不确定，因此也让其他产品率先发布。

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