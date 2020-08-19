无线快充＞有线！小米超大杯终于实现了

小米10至尊纪念版在小米十周年雷军公开演讲上正式亮相，起售价5299元（8GB+128GB）。

它除了拥有业界最好的手机相机、120Hz双曲面柔性屏、骁龙865旗舰处理器等配置之外，还首发量产了50W无线秒充。

官方介绍，小米10至尊纪念版50W无线秒充仅需40分钟即可将4500mAh大电池充至100%，充电速度甚至超越了相同功率的有线充电。

4:2高效架构提升充电转化效率

官方科普，小米10至尊纪念版采用了更高效的充电架构，一方面尽量减少无线充电过程中架构层级，另一方面，提升充电芯片的转化效率。

首先，不同于常规的2:1双层级充电方案，小米10至尊纪念版采用了更直接的4:2单层级充电结构，可以有效降低充电过程中的能量损耗。

当采用大功率无线充电时，常规的2:1双层级充电方案需要两级电荷泵逐级降压，每一级降压都意味着一次能量损耗，双层级电荷泵方案无可避免的存在更高的能量损耗。

假设线圈接收到的能量为100，电荷泵的转化效率为97%，在不考虑电路等其他损耗的条件下，理论上常规手机电池接收到的能量为100x97%x97%≈94。

而小米10至尊纪念版的4:2直充架构只需一级降压，在不考虑电路等其他损耗的条件下，理论上电池接收到的能量为100x97%≈97。

通过优化充电链路上的通路架构，减少变压层级，能够有效减少能量损耗，提升整体的充电效率。

此外，小米10至尊纪念版还采用了全新的定制电荷泵。

过往电荷泵芯片的转化效率约为95%、96%，小米上一代为97%，这次定制电荷泵转化效率进一步提升至98.5%以上，充电效率更高损耗更低，从源头降低了充电过程中的能量损失。

其次，更高效率的定制电荷泵还能降低充电过程中产生的发热，更低的充电温度进一步延长了大功率充电的持续时间，提升充电速度。

不仅如此，小米10至尊纪念版还采用了双路并联充电，将大电流分解为双路小电流充电，降低充电通路的阻抗，减少充电通路的热损耗，不仅提升整体的转化效率，充电的稳定性也大幅度提升。

值得注意的是，小米10至尊纪念版对电池方案、充电策略、元器件选择、充电线圈甚至无线座充都进行了全面优化。

小米10至尊纪念版采用了全新的蝶式双串电池，电池内部串联两个2250mAh电芯，等效4500mAh。

蝶式双电芯串联的结构设计，可以在充电电流不变的情况下，使充电功率提升一倍。

全新设计的蝶式封装方式，也比传统并排式的双串电池拥有更小的保护电路，在体积相同的情况下，获得更大的电池容量。

电池正极添加了全新的高导电材料——石墨烯基，导电性能是传统的炭黑材料的1000倍，进一步提升电池的充电效率。

电池同主板之间采用更厚更低阻抗的双FPC连接，不仅能够分散热源，而且更厚更低阻抗的定制FPC也有效减少了充电中的能量损耗，减少发热的同时提升充电效率。

而保护电路的背面还添加了相变储热材料，有效缓解充电过程中的电池温升，延长大功率充电的持续时间。

此外，小米10至尊纪念版首次采用多级递变电流调控技术，配合电芯电压检测，可实现实时充电功率调控，从原来的“多级换挡”升级为近似“无级变速”，通过更精细化充电策略，配合Mi-FC快充技术，让整体的速度进一步提升。

最后，小米10至尊纪念版充电线圈采用5层纳米晶和多股绕线技术。

它不仅让无线充电的磁场更加密集聚集于接收端线圈周围，还能够避免避免趋肤效应的产生，有效降低了无线充电过程中线圈部分的能量损耗，大幅提升了线圈的能量传输效率。

配合定制无线充电接收芯片，无线充电过程中电磁转化效率更高，提升手机端无线充电接收能力。

得益于4:2高效充电架构和众多细节优化，小米10至尊纪念版的50瓦无线充电速度远超目前市面上其他支持无线充电的手机，甚至优于更高功率的概念机，让无线充电速度超越了同功率的有线充电。

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