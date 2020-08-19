4500元！iPad Air 4大曝光：苹果这配置厚道不少

相信有不少人都很期待新一代iPad，那么苹果会在何时更新呢？

据国外爆料达人的消息，苹果最快会在明年3月发布iPad Air 4，这款设备是为填补高端的 iPad Pro 和入门级产品之间的空缺。

早前爆料称，iPad Air 4 或像 2020 款 iPad Pro 一样迎来官方 Magic Keyboard 键盘保护套，意味着新款 iPad 的接口也会从 Lighting 转换成更通用的 USB-C 。

具体到配置上，iPad Air 4据说也将搭载A14处理器，配备11英寸Liquid Retina显示屏，有128GB、256GB和512GB三个版本可选，同时还提供USB-C接口（继iPad Pro系列之后，第二款采用新连接器的iPad产品）、4扬声器等。

售价上，iPad Air 4据说是649美元起步，约合人民币4500元，如果但看上述配置的话，这个定价还是比价可以的。

今年9月、10月份的某个时间段，苹果也会更新iPad系列，不过降临的是定位更高端的iPad Pro。

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