折叠笔记本 史上外形最颠覆ThinkPad来了

首款折叠屏ThinkPad国行终于要来了。今日，ThinPad官微发布预热海报：“ThinkPad X1 Fold，PC升维，进化时代 敬请期待 ”。

这也是ThinkPad X1 Fold首次在国内亮相，除了折叠屏之外，其最大的亮点是重量只有999g。虽然联想尚未公布国行版的发布日前，但看样子不远了。

今年1月初的CES 2020大展上，多家厂商都展示了折叠屏概念PC，联想ThinkPad X1 Fold惊艳亮相。这也是目前首款商用的消费级折叠屏笔记本。

据了解，ThinkPad X1 Fold外层采用皮革设计，合起来就像一本书一样，其显示屏是一块13.3英寸的4:3比例OLED屏幕，分辨率为2048x1536，显示效果出色。

ThinkPad X1 Fold拥有三种形态：

首先，可以当做一块13.3英寸的平板，配备蓝牙外接键盘；

其次，折叠一半，把其中一半屏幕当做虚拟键盘。

最后，将其对折之后，用蓝牙物理键盘遮住屏幕的一半，当做传统笔记本来用。

除了可折叠屏之外，ThinkPad X1 Fold的另外一大卖点是“始终连接”，其展开时唤醒速度非常快，就像智能手机一样。

官方定价2499美元（约合1.74万元），可续航11小时。

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