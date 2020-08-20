张小龙拍了拍微信用户 心中满满的纠结

微信拍一拍上线不到两个月之后，微信更新了软件，并默默的为“拍一拍”加入了撤回功能。张小龙自己可能也非常懵，为什么用户会对微信的新功能产生如此之大的不满。这有什么不理解，被骚扰呗。







微信总是在十字路口

自从微信推出以来，用户基数在不断扩大的同时，微信总是在添加各种应用佐料，支付、小程序、拍一拍、开商店。

目前微信所添加主要功能时间表如下：

2013年微信加入公众号和支付功能；



2014年媒体公众号上线，自媒体掀起无线媒体狂潮；

2017年上线微信小程序，直逼网站和传统APP；

2019年浮窗现形大有取代手机所有界面之势；

2020年上线微信小商店，至此，微信已经彻底转身成为聚合App。

“拍一拍“让人尴尬

事实上，“拍一拍”这一功能从一个社交软件的角度来看并没有问题。与“拍一拍”类似的功能在QQ中也存在着，很早人们就可以使用弹窗抖动功能来提醒好友看到发送的消息。

然而，此次“拍一拍”引起的争议自然与纯社交没什么关系，而是各种工作群中所引发的尴尬。众所周知，微信办公已经成为微信用户活跃度最大的一块贡献，因此“拍一拍”的误触在微信工作群中引发的尴尬也是人们诟病新功能的主要原因。

是追兵逼的

微信目前是中国乃至世界上数一数二的APP了，但是对手们的进攻没有停止过。特别是5G之后，中国电信推出短信消息毫无疑问对微信最大的挑衅，微信这次的尴尬意味着他们被追兵逼的，再次走到了一个十字路口上。坚定做社交还是一个App聚合所有功能，对微信自身来说毫无疑问是一个艰难的决定。

月活增长的思维在作怪

如果从微信的主要功能来判断，他们对自己的定位仍然是一款社交工具。对于社交工具而言，月活跃用户就是一个最基础的考核指标。微信团队在近几年增加的新功能也基本是围绕着这一指标来运营的。

过去几年里，微信着力发展小程序，归根结底还是希望能够把用户生活中主要的时间都留在微信中。同样，微信公众号拆分出微信已经被讨论了许多年，我们也曾经发布过相关文章进行探讨。最终，微信没有选择拆分，为的也是月活。

减肥一直失败

事实上，微信过于臃肿的意见在普通用户中已经成为一个共识，单单按照功能来划分，微信App可以分解成微信本身、微信支付、微信公众号和微信小程序四个大部分。最终，四个功能聚合成一个无法减肥的App，造就了现在微信月活跃用户突破12亿。

TO B还是TO C自己都搞不懂

微信一个App占领各个赛道，一个最大的弊端就是每个领域都有对应的竞争对手。微信公众号要面对今日头条的强势进攻，微信支付则有支付宝分庭抗礼，更不用说微信小程序。

前文所讲的办公需求其实是微信比较纠结的。腾讯自己就有企业微信希望能够引流绝大部分微信用户，然而由于功能上的缺失，企业微信一直不温不火。钉钉反倒依靠着完善的功能在办公市场占据着领头羊的位置。因此，即便是这个让腾讯纠结自己都搞不懂的业务，仍然纠结。

结语

“拍一拍”的尴尬与纠结如果想要避免，需要微信不要只针对月活跃用户这一个数字奋斗。

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