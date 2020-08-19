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    华为显示器来了：屏幕果不其然 高端版太牛了！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    华为真的要推出显示器了，其相应的商标都已经获得。

    据荷兰媒体报道称，华为已经于2020年8月13日获得了欧盟知识产权局（EUIPO）的两个商标，分别为“MateDisplay”和“MateScreen”，这两个商标都被归为第9类。

    这两个商标的说明如下：电脑;笔记本电脑；平板电脑;手机；智能手机；智能手表;液晶显示器;平板显示器；LED显示器；OLED显示面板；电脑显示器;电视显示器；头戴式视频显示器；可穿戴视频显示器。

    前段时间，国家3C认证也显示了华为显示器的信息，比如确认采用京东方提供的LCD液晶屏(合肥京东方视讯科技有线公司)，型号有AD80HN、AD80HW、AD80**，覆盖了低端、中端、高端，其中最高配版本支持240Hz高刷新率和mini LED技术。

    高端版配置相当牛！华为显示器要来了 已获得Mate系列商标

    高端版配置相当牛！华为显示器要来了 已获得Mate系列商标

    根据此前说法，华为显示器高端、中端、低端都有，一次性全覆盖，已经测试了一年多，其中一款是32英寸，采用类似miniLED背光的512分区或者1024分区，并且会和华为、荣耀手机有特殊的兼容模式，纳入华为生态体系之中。

    据悉，这三款屏幕都是华为智能生态链的一环，会和华为、荣耀的手机有特殊的兼容模式，方便用户的日常使用。至于价格，这款240Hz、mini LED屏幕的配置如此高端，价格肯定不会便宜，另外两款预计也会在1000元左右起售。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为显示器来了：屏幕果不其然 高端版太牛了！http://news.zol.com.cn/750/7507203.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7507203.html report 985 华为真的要推出显示器了，其相应的商标都已经获得。据荷兰媒体报道称，华为已经于2020年8月13日获得了欧盟知识产权局（EUIPO）的两个商标，分别为“MateDisplay”和“MateScreen”，这两个商标都被归为第9类。这两个商标的说明如下：电脑;笔记本电脑；平板电脑;手机；智...
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