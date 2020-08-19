京东1999元最火5G手机公布 销量同价位No.1

8月19日消息，京东手机通讯官方微博公布了OPPO K7销售战报（统计时间是8月18日0点-8月18日24点）。

该机斩获京东1500-2000元价位段5G手机销量、销售额双冠军，起售价为1999元（8GB+128GB），提供海夜、秘境、流云、流焰四种配色。作为K系列一员，OPPO K7采用6.4英寸AMOLED全面屏，分辨率为FHD+，机身厚度只有7.96mm，重量约为180g。

核心配置上，OPPO K7搭载高通骁龙765G移动平台，后置4800万主摄+800万超广角+200万肖像+200万漏光四摄，电池容量为4025mAh，支持30W VOOC闪充，支持NFC。

此外，OPPO K7搭载Link Boost 2.0，可以在流量和Wi-Fi网络之间智能切换、灵活调度，降低游戏延迟、减少数据丢包，让游戏网络更加稳定。而且OPPO K7升级Hyper Boost，为多种游戏提供性能优化方案，减少加载时间，强化帧率稳定性。

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