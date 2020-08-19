能用了！苹果发布iOS 14最新版：修复一大波Bug

随着9月份的到来，苹果也是加快了iOS 14的测试速度。

现在，苹果发布了iOS 14的第五个测试版，其主要是让系统更稳定，同时也是调整了一些系统功能，比如iOS主屏小组件得到了幅更新，包括对位置访问的精细控制，现在在查看使用你的位置授予访问的小组件时会有提示。

另外，系统还带来了一些问题的修复，比如：

通过新的 "设置"选项可以在照片应用中隐藏相册

日历小部件在黑暗模式下有一个较浅的背景，文字较大

AirPods Pro电话通话的bug已修复

天气小部件已修复，并以更适当的时间间隔更新

照片应用中带来一个新的隐藏相册设置，开启后会使照片中的隐藏相册出现在 "实用工具"下的 "相册 "选项卡中

控制中心中的 HomeKit 设备现在具有更小的磁贴和更智能的组织，只需轻点即可访问更多快捷方式

此外，iOS 14最新测试版中，对于使用位置的应用程序，现在会弹出一个窗口，询问你是否允许这些应用程序的小工具也使用你的位置数据。小工具在激活后最多可以使用15分钟的位置数据，而且应用程序的位置服务隐私设置现在提到了小工具。

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