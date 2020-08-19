美国商务部突发公文:这次要彻底杀死华为！

昨天，美国再次突然升级了对华为的制裁，并且即时生效。

在这篇公告里，美国不光把华为旗下分散在世界各地的 38 个子公司都列入实体名单。

而且，让人胆寒的是，美国对华为的禁令再次升级，几乎已经升级到美国能做到的最大程度。

大家还记得，今年 5 月，美国商务部突然出了一个公文，直接掐死了华为海思自研芯片的道路。

在那个公告里，人们发现，没有哪个芯片代工厂敢给华为设计的芯片代工，因为从光刻机到芯片设计 EDA 软件，没有一个能逃离美国的技术。（ 详细分析看这个视频，包你明明白白 ）

当时给了芯片代工厂 120 天的缓冲期，让它们把手头华为的订单做完。这才有了麒麟 9000 ，不过大概率这也就是华为海思手机芯片的绝唱了。

其实，不能制造芯片这事儿，影响的不只是华为的手机。

像 5G 有关的 “ 天罡 ” 、 “ 巴龙 ” 芯片，用于路由器的凌霄芯片，用于服务器的鲲鹏芯片等等，几乎主线也都被卡了脖子。

如果坚持用自家芯片，未来没准连华为的根基，通信设备的生产交付都会成了问题。

这件事，让我们看清了我们国家芯片制造力，几乎每个环节都非常差。

就在华为还在断臂求生的时候，美国昨天下了死手。

在最新的修正案中，美国禁止任何软件或技术公司，未经允许把包含美国技术的产品以任何形式卖给华为以及华为旗下子公司，无论是产品、设备还是组件，都不行。

无论华为是购买者、中间收货人、最终收货人甚至是用户，也都不行。

一句话，华为你就别想用我美国一丁点技术。

以前禁了海思的自主设计芯片，好歹还能从联发科、英特尔、高通买一下、或者委托国内的展讯等公司去做，起码还能继续往下走，只不过不能用自家芯片而已。

利润少了就少了吧，活下去最重要。

现在好了，别说 CPU 了，什么 ADC 、 FPGA 也都不行了，哪怕是个电容电阻，只要用了美国的技术专利，都要看美国商务部的脸色。

而且，这次禁掉的 38 家子公司，有很多是华为云产品线的。

其实，华为自从知道自家的硬件被卡脖子了之后，整体公司往华为云倾注了很多资源，赌的就是未来的科技离不开云和 AI 。

所以，最近一年华为在大力发展自己的服务器，并同时做了很多云计算的基础软件工作。

美国显然发现了华为的策略，所以这次重点把华为云也都列入实体名单，势必要把这条路也斩断。

想来是因为去年把华为列入实体名单后，不仅没有把华为弄死，反而华为的业绩还增长了不少，让美国很是生气。

现在为了狙击中国，美国动用的资源真的很夸张了。

一手华为、一手 TikTok 、腾讯，对阿里巴巴都虎视眈眈。

一句 “ 美国国家安全 ” ，成了美国做任何强盗事件的理由。

虽然我们嘴上说，封杀这些事儿是两败俱伤，好多美国企业也因此受害。

但实际上，人家用一巴掌换你一个脑震荡还真的一点都不亏。

像台积电不接华为的订单后，苹果、 AMD 、英特尔、高通都来瓜分台积电的芯片产能，压根不疼。

更何况，美国本土本来就有很多企业是和华为是直接竞争关系。

华为 5G 倒下了，美国高通、思科立马就起来了；Tik Tok 、腾讯倒下了， Facebook 恐怕睡着都要笑醒。

所以，美国不要脸的成果，真的还蛮丰厚的。

最关键的是，特朗普屡屡拿中国企业开刀，在美国舆论上也尝尽了甜头。

懂王因为疫情被批评的体无完肤，但只要一打压中国，立马就有无数人跑来摇旗呐喊，眼瞅着大选要来了，能不放狠招么。

而我们之所以没有还手之力，还是因为自己实力不够，拳头硬不起来。

尽管我们已经很努力的弥补这些缺陷，可国外几十年的科技积累并不是一朝一夕就能赶上的。

我们平时看的爽文小说里，废柴男主虽然前期会饱受凌辱，但总会有天赐机缘叫男主逆天改命，加上自身勤奋修炼，一举翻身。

纵观我们国家这几十年的发展，也妥妥的拿着废柴男主逆袭的剧本了。

只不过，现在到了大 Boss 关，前进的道路也愈发艰难。

奇遇这时候已经没啥太大用，我们只能死命的在科学技术上拼命修炼，稳定根基，静待厚积薄发的那一天。

鉴往知来，吾辈当自强。

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