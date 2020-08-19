反转！特斯拉回应武汉车主成功提车：自导自演 恶意误导

特斯拉团购事件继续发酵。

8月18日晚间，特斯拉员工@Jeff_哲 发微博称：“我是特斯拉的员工，今天晚上9点15分到9点30分我们还在和PDD事件中的武汉客户沟通他买车的事情。可是8点多就全网都在报道他提到车的消息了。赤裸裸的假新闻！ ”

随后，特斯拉对外事务副总裁@Grace陶琳-Tesla 转发上述新闻，代表特斯拉表态。

据国内媒体最新报道，8月19日，特斯拉就武汉团购车主成功提车一事作出回应。

特斯拉称，特斯拉从未将任何车主拉黑，也从未有过黑名单。自始至终都在与车主积极沟通，主动提供多种解决方案，都被车主在现场的“家人”否决。

经交付数据查明，本次提车车辆已于7月28日在官网下单，而我司取消武汉车主订单的时间为8月14日，与车主描述的因被拉黑而使用家人名义下单的说法不符。

特斯拉称，在所谓“武汉车主交付”的报道中，使用的拖车、签字文件以及交付操作流程均不符合特斯拉交付规范，非特斯拉正常流程。

我们对这种通过自导自演制造新闻，恶意误导舆论的做法表示强烈愤慨，并奉劝相关方遵守基本的商业道德底线，停止为了自身利益玩弄公众舆论和消费大众情绪。

以下为特斯拉声明全文：

8月18日晚8-9点，网络上突然出现大批题目为“宜买车和拼多多协助武汉车主成功提车”的报道，报道以图文形式展示了车主提车的交付过程。同一时间，该车主在已经完成“提车”和“拍照”的情况下，又假意在酒店与我司前往的交付同事就如何尽快重新购车的问题进行商讨。

8月19日凌晨1点，该车主突然深夜接受媒体采访，改称提车车辆是使用家人名义下单，因为自己名字被拉黑，无法购买。

在此，我们做以下说明：

1、特斯拉从未将任何车主拉黑，也从未有过黑名单。

2、我们自始至终都在与车主积极沟通，主动提供多种解决方案，都被车主在现场的“家人”否决。

3、经交付数据查明，本次提车车辆已于7月28日在官网下单，而我司取消武汉车主订单的时间为8月14日，与车主描述的因被拉黑而使用家人名义下单的说法不符。

4、在所谓“武汉车主交付”的报道中，使用的拖车、签字文件以及交付操作流程均不符合特斯拉交付规范，非特斯拉正常流程。我们对这种通过自导自演制造新闻，恶意误导舆论的做法表示强烈愤慨，并奉劝相关方遵守基本的商业道德底线，停止为了自身利益玩弄公众舆论和消费大众情绪。

5、我司保留追究相关方法律责任的权利。

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