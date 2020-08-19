中关村在线消息：近日，据Nokia Power User发布的最新报道得知，全新的诺基亚9 PureView旗舰新机的开发工作已经结束，预计距离正式发布已是为期不远了。



诺基亚9.3 PureView旗舰手机曝光

报道指出，诺基亚9.3 PureView已经进入测试阶段，预计在9或10月份开始量产，如果计划进行顺利的话，HMD有可能在2020年Q4发布诺基亚9.3 PureView，预测这也会是诺基亚在2020年的唯一旗舰机型。

目前关于这款诺基亚9.3 PureView的消息还很少，但根据此前曝光的消息，该机总体上仍将延续诺基亚9 PureView的外观造型，整机依旧比较方正，R角弧度较小，屏幕没有明显的开孔，不出意外的话该机将采用弹出式前置摄像头模组。

诺基亚9.3 PureView的机身背部，同样将采用圆形相机外观，但摄像头的排布上完全不同，在竖排三颗摄像头的所有两侧各有一颗较大的镜头，不出意外的话该相机的镜头仍将通过蔡司认证，目前具体参数不详，但成像效果值得期待。

据了解，诺基亚9.3 PureView将在年底前公布更多详细信息，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。【7507189】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：诺基亚9.3 PureView旗舰手机曝光http://news.zol.com.cn/750/7507189.html