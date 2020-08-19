单手持握超赞！iPhone 12最新真机试用

作为今年iPhone 12系列中主力出货的机器，5.4英寸版本苹果在打造上，除了要照顾性价比外，还有机器的时尚性，所以多彩的特点库克想必不会丢掉（参照iPhone 11）。

现在，一组iPhone 12 5.4英寸版本的最新渲染图出炉了，其汇总了目前靠谱的消息而成，比如边框设计致敬iPhone 4等。

从图片上看，iPhone 12共有6大配色，其中包含了黄色、红色、紫色等，其都是彩色背壳+黑色边框，延续了iPhone 11系列的方案，同时刘海看上去跟上一代也没有太大的区别。

按照之前泄露的说法，5.4英寸版本iPhone 12可以轻松做到单手持握，这或许会收到小屏党的追捧，从这个角度来看，这更像是iPhone SE2的高配版吧（搭载A14处理器、后置双摄等）。

至于iPhone 12家族，目前的传闻显示，新机的摄像头将得到改进，内存也会增加，每台设备都会采用A14 Bionic处理器。每个iPhone 12将采用类似于iPad Pro的更平边缘, 更高级的版本可能会采用iphone4一样的金属框来增加吸引力。

据外媒最新报道称，苹果总部似乎已经从上周就开始录制iPhone 12发布会了，其自家的Apple Park非常的忙碌。





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