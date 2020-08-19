128层TLC SSD全球首发！寿命保密

距离年初在CES上首次展示过去了半年多，SK海力士今天终于正式发布了新款SSD Gold P31，这是全球首款面向消费级市场的128层堆叠NAND闪存产品，也是SK海力士的第一款消费级PCIe SSD。

Gold P31基于SK海力士的所谓4D NAND，本质上还是3D堆叠，依然基于3D CTF(电荷捕获闪存)，只不过在存储单元阵列之下增加了一个电路层。

它在一年前就开始量产了，128层堆叠，号称堆叠密度、容量密度都是最高，单颗芯片容量1Tb(128GB)，集成超过3600亿个闪存单元。

不过这一次，Gold P31只提供了500GB、1TB两种容量版本，似乎很对不起这种高密度堆叠闪存，或许未来会有更大容量的版本。

其他方面，M.2 2280标准形态，单面设计，无散热片，SK海力士自研主控，支持PCIe 3.0 x4，随机读写最高3.5GB/s、3.1GB/s，持续读写最高570K IOPS、600KIOPS。

不过在TLC模式下，持续读取还是能跑到3.5GB/s，但是持续写入只能做到950MB/s、1700MB/s，随机读取降至500K IOPS，随机写入降至220K IOPS、370K IOPS。

读取延迟980us，写入延迟45us，负载功耗6.3W，空闲功耗小于0.05W，平均故障间隔时间150万小时。

写入寿命未公布。

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