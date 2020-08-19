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    iPhone12更多渲染图曝光 将推出6种配色

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间8月19日，从多个消息源处显示，今年苹果将会推出四款iPhone，其中就包括一个5.4英寸版本iPhone12。近日知名科技网站Svetapple基于现有爆料，制作了这款5.4英寸版本iPhone12渲染图。

    iPhone12更多渲染图曝光 将推出6种配色
    iPhone12更多渲染图曝光 将推出6种配色

    Svetapple制作的渲染图向人们展示了七种不同颜色的iPhone12，主要包括了iPhone11已经推出的白色、黑色、绿色、黄色、紫色和红色。然而，Svetapple认为iPhone12的机身将会更加扁平，而非现在的圆弧。不过，iPhone12仍将保留“刘海”。

    此前近日知名投资机构Wedbush Securities的分析师在一份投资者报告中表示，苹果仍计划在今年秋天发布5G版iPhone12。而在明年年初，4G版iPhone12则计划在明年年初公开。

    据了解，明年年初推出的这款iPhone12相比今年发布的售价会更低，并且不支持5G网络，售价将会被定在800美元左右。同时，这份投资者报告中同样提及了5G版iPhone12的价格，他们认为5G版iPhone12的定价应该不会高于iPhone11 Pro系列。

    （本文图片来自互联网）

    （7507078）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7507078.html report 846 中关村在线消息：北京时间8月19日，从多个消息源处显示，今年苹果将会推出四款iPhone，其中就包括一个5.4英寸版本iPhone12。近日知名科技网站Svetapple基于现有爆料，制作了这款5.4英寸版本iPhone12渲染图。iPhone12更多渲染图曝光 将推出6种配色Svetapple制作的渲染图向...
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