中关村在线消息：据悉，近日国外媒体Svetapple制作了传闻中的 5.4 英寸 iPhone 12 的渲染图，展示了7种不同的颜色选择。















苹果5.4英寸iPhone 12 新6大配色渲染图鉴赏

图中所展示的配色，也是目前iPhone 11系列的配色，分别是：白色、黑色、绿色、黄色、紫色和红色，这些颜色都是以更扁平的机身来呈现，而不是目前的弧形边缘设计。



这些iPhone 12渲染图中，手机刘海比iPhone 11的刘海略小，而显示屏周围的边框则更薄，但这很可能会跟真机不符，因为最新爆料称新机的刘海和边框不会有变化。

据了解，iPhone 12 将提供两种尺寸，包括5.4英寸机型和6.1英寸机型，iPhone 12 Pro则将有6.1英寸和6.7英寸两个版本，预计这四款机型都将采用OLED显示屏和支持5G网络。

这些渲染图中模拟的6款颜色您觉得如何，和心中想象的样子接近吗？【7507064】

（文中图片来自互联网）

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