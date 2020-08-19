特斯拉Model 3失控撞毁，突然加速刹车失灵，温州车主险丧命

特斯拉从来就不缺少话题，不管是好的还是坏的，总是能引起人们的关注。尤其是最近特斯拉Model 3单月销量过万，在街上的出镜率越来越高，自然也成为人们喜闻乐见的话题。不过最近特斯拉Model 3爆出不少失控撞车事故，其中一位温州车主显然丧命。



特斯拉Model 3失控撞车

在温州鹿城区某小区发生了一起十分惊险的特斯拉Model 3失控撞车车祸。事故造成停放在停车场内的多辆车辆损毁，涉事车辆特斯拉Model 3车头完全撞毁。更为严重的是，司机陈先生也受伤严重，经过了7个多小时抢救，输血近5000毫升，才抢救成功捡了条命。

事故发生在8月12日22点55分左右，涉事车辆特斯拉Model 3以超快的速度撞向停车场的拦截杆，然后猛烈撞击停车场内的多个辆车，最终特斯拉Model 3直接撞翻才停下。整个事故发生只有短短几秒，但却让驾驶员陈先生在鬼门关里走了一遭。



特斯拉Model 3失控撞车

时候根据陈先生的描述，当时涉事车辆特斯拉Model 3制动（刹车）失灵，撞开了收费处的栏杆，才导致了事故的发生。事故发生时并没有开启辅助驾驶功能，完全有其本人操作。当事故发生时，他采取了紧急制动紧急刹车，但此时刹车也已经失灵了。

不过针对这起事故，目前也只是驾驶员陈先生的一面之词。也有网友表示如果是错把特斯拉Model 3的油门（电门）当刹车，也会导致同样的效果。因为电车加速很快，此前媒体测试特斯拉Model 3百公里加速仅为5.1秒左右，比很多性能车的加速都要快。

目前这一案件正在调查当中，但不管怎么说驾驶员陈先生能够生还就是不幸中最大的万幸。



特斯拉Model 3失控撞车

不过类似的案例在国内还有一起，就是在今年6月份，江西一辆特斯拉Model 3也发生了类似的事故，车辆在正常行驶过程中突然自动提速到127km/h，无法控制车速，并且刹车失灵，导致最后发生碰撞而起火，而车主本人经过医院的紧急抢救，成功保住了性命。

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