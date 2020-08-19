早报:TikTok新网站驳美言论 特斯拉专攻自动驾驶芯片

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

美再次升级对华为的制裁，控制第三方向华为提供关键芯片供应，这将多年来全球科技生态完全打乱。市场有竞争才能向前发展，强硬制裁只能自断其路，同时留给其它品牌发力的机会。

三星自研手机芯片 实力能否抗衡高通？





据韩媒报道，三星正努力改善 CPU 和 GPU 性能，以实现进阶，目标或可成为第一大安卓手机芯片的制造商。一直以来，三星手机采用两种芯片，一种是自主研发的猎户座 Exynos 芯片，另一种就是高通芯片。今年三星旗舰手机 Galaxy Note 20，在欧洲以及其他地区采用三星自家芯片，而在韩国、中国、日本、美国、加拿大等市场则采用高通骁龙芯片。

据了解，三星正与 ARM 合作开发新的 CPU，在 GPU 方面，三星将与 AMD 合作，如若顺利三星下一代芯片有望与高通抗衡。

汽车自动驾驶芯片研发，特斯拉一直在行动。

特斯拉与台积电合作开发 HW 4.0 自动驾驶芯片 2021年底量产





据外媒报道，特斯拉携手台积电合作研发 HW 4.0 自动驾驶芯片，有望于2021 年度实现量产。与此同时，特斯拉和博通正合作开发 7nm 工艺生产的大型汽车HPC芯片。新芯片的生产在2021年Q4开始，预先生产约 2000 片晶圆。该芯片将用于控制和支持高级驾驶辅助系统、电动汽车动力传输和车载娱乐。

芯片研发力度空前，关键材料晶圆供不应求。

8英寸晶圆供应紧张，芯片制造商瞄上二手设备





据外媒报道，因物联网、5G和汽车电子方面的芯片需求增加，芯片制造商对8英寸晶圆厂的设备需求旺盛，或将持续到2021年上半年。但在 8 英寸晶圆厂的设备方面，设备供应却很紧张，对此，相关芯片制造商只能加大设备采购力度，包括二手设备的采购。

亚马逊在美国创造3500个就业机会。

亚马逊投资 14 亿美元拓展在美6个城市的办公规模

美国总统特朗普炮轰亚马逊导致美邮政局巨额亏损后，仅时隔一天，亚马逊就宣布将投资约14亿美元，在美国达拉斯、底特律、丹佛、纽约市 6 个主要城市拓展其办公规模，预计将创造 3500 个新工作岗位。

TikTok“互联网上最后一个阳光角落”新网站上线

TikTok 上线 新网站，反驳美政府“威胁论”





TikTok 新上线网站名为 “互联网上最后一个阳光角落”（Last Sunny Corner of the Internet），公开反驳美国政府有关TikTok对国家安全构成威胁的指控。相信这也是近一段时间以来，所有在美的中国科技公司的呼声，还能不能留有最后一个阳光角落。

最后来看一条印度市场新闻。

印度互联网在线零售业务受青睐 各大巨头争抢





据消息称，印度亿万富豪穆克什 · 安巴尼正寻求扩大公司在印度零售市场，有意收购当地的几家在线零售商，以帮助拓宽产品供应。同时，安巴尼也在建立自己的电商平台，有意与亚马逊一较高下。

近几年，印度市场逐渐成为全球焦点，体量较大的用户需求，空白的市场，较低的人力成本，吸引了全球众多企业争抢。在中国快速成长起来的在线电商模式，极有机会在印度市场被快速复制。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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