录取通知书用VR游戏欢迎新生 还有比这个更狠的

眼看就要到9月份开学的时期，更大院校在录取通知书上也玩出了很多的花样。今年西北工业大学的的录取通知书使用了先进的实景VR技术，设计了“西工大梦幻之旅”动漫小游戏。录取通知书用VR游戏欢迎新生，网友直呼很有创意，也表现出院校的文化氛围。



录取通知书用VR游戏欢迎新生

录取通知书用VR游戏欢迎新生，这究竟是怎么样的一款VR游戏呢？

西工大学生处副处长马俊介绍，该小游戏名为“西工大梦幻之旅”，可以在线实现“云”游动漫校园，同时支持校园实景VR，手指之间便可以漫游西工大。

录取通知书用VR游戏欢迎新生，这个数字化、一站式的互动体验小游戏，融趣味性、教育性于一体，使大学新生们拿到通知书即可快速准确地了解校史校情，建立爱校荣校的意识，将入学教育前置。



录取通知书用VR游戏欢迎新生

据了解，学生通关后会获得“西工大闪亮新星勋章”，同时合成与西工大的第一张“云端漫画合影”。这个数字化、一站式”的互动体验小游戏，融趣味性、教育性于一体，使大学新生们拿到通知书即可快速准确地了解校史校情，建立爱校荣校的意识，将入学教育前置。

不过也有一些网友发掘出其他院校有意思的录取通知书，比如去年清华大学立体“二校门”和北京大学“牌匾3D校门”通知书也都十分有创意。此外，去年的国科大“龙芯三号”芯片通知书，也在网上引发了热议，别称为史上最“硬核”的录取通知书。



史上最“硬核”的录取通知书

中国科学院大学新生录取通知书除了通知书外，还有一封国科大校长李树深亲笔信，信中夹有一枚中国科学院自主研发的“龙芯三号”实物芯片以及一套实体书《全球通史》。

该芯片是中国科学院计算所自主研发的通用CPU，64位4核处理器，是龙芯系列三号实物芯片，也是我国首款商用的四核处理器，有很高性能，可以用于桌面服务器或者工业控制等领域。而此次国科大新生录取通知书内装有的“龙芯三号”主要是一个样片，由龙芯公司捐赠。

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