必胜客中国回应美国门店关闭 疫情让餐饮业备受挑战

必胜客是大家熟悉的餐饮品牌，在全球都有不错的店面分布。但是受到今年疫情的影响，美国300家必胜客计划永久关闭。此消息持续发酵，必胜客中国回应美国门店关闭情况，表示中国地区业务不受影响，今年在国内扩张新开800- 850 家门店的目标不变。



必胜客中国回应美国门店关闭

然而相比中国对疫情的良好控制，美国的情况相对并不乐观。必胜客特许经营商NPC International于7月申请破产保护，当地时间周一宣布与必胜客的所有者Yum! Brands达成协议，关闭约四分之一的餐厅，并出售剩余的分店。

近年来，这家曾经风靡全球的披萨连锁店一直在弱化堂食，并试图吸引更多人关注其送货和外卖业务，必胜客宅急送也逐渐深入人心。而在新冠疫情加速推动人们的外送需求下，必胜客5月份公布了过去8年以来最高的外卖业务周平均销售额。

必胜客表示，在条件允许的情况下，关闭门店的员工们将被转到盈利表现较好的门店继续工作。目前，NPC还没有最终决定具体哪些门店将关闭或它们确切关闭的时间，但可以确定的一点是，必胜客已经决定要将业务重心转向外卖送货服务。

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