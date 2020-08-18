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    微软将停止Office对IE浏览器支持 唯有Edge才是未来

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    微软IE浏览器，也就是Internet Explorer浏览器承载了一代人的记忆，很多人第一次接触互联网便是由它完成启蒙。不过微软近些年正在逐渐淘汰IE浏览器，取而代之的谷歌开源架构Chromium的新Edge浏览器上来，微软将停止Office对IE浏览器支持便是重要动作。

    微软将停止Office对IE浏览器支持 唯有Edge才是未来
    微软将停止Office对IE浏览器支持

    微软将停止Office对IE浏览器支持，具体来说微软将于一年后停止所有微软365（原名Office 365）办公应用中对IE 11（Internet Explorer）浏览器的支持。

    2021年8月17日起，IE 11浏览器将不再支持微软旗下包括Office365，OneDrive云盘，Outlook邮箱等办公软件服务。微软还将在2020年11月30日停止对旗下视频会议软件Teams的IE 11浏览器支持。微软将停止Office对IE浏览器支持，显然预留了足够的时间。

    2020 年 1 月，微软正式发布了基于 Chromium 的新版 Edge 浏览器，微软还推出了一系列新功能，包括支持 Chrome 扩展、主题和垂直标签，这些都是旧版浏览器所没有的，旧版 Edge 浏览器现在被称为 “legacy edge”。

    自2015年微软首次推出Edge浏览器以来，便奠定了Internet Explorer浏览器宿命的终结。如今微软将停止Office对IE浏览器支持，IE浏览器的末日加速到来。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软将停止Office对IE浏览器支持 唯有Edge才是未来http://news.zol.com.cn/750/7506814.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7506814.html report 965 微软IE浏览器，也就是Internet Explorer浏览器承载了一代人的记忆，很多人第一次接触互联网便是由它完成启蒙。不过微软近些年正在逐渐淘汰IE浏览器，取而代之的谷歌开源架构Chromium的新Edge浏览器上来，微软将停止Office对IE浏览器支持便是重要动作。微软将停止Office对...
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